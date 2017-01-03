مناورات أمريكية بريطانية في الخليج: هل يُستدرج

مناورات أمريكية بريطانية في الخليج: هل يُستدرج "الحرس الثوري" لمواجهة بحرية؟

وعشية المناورات، أوردت صحيفة "التايمس" أن قادة في البحرية البريطانية تلقوا تحذيرات من أن المناورات المشتركة يمكن أن تكون هدفاً لجهود إيران المستمرة لاختبار تصميم الإدارة الأميركية الجديدة. ولم تستبعد مصادر دفاعية خليجية في حديث للصحيفة البريطانية إطلاق الحرس الثوري الإيراني "الباسدران" مواجهة بحرية،

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الفصائل أكبر خاسر من

الفصائل أكبر خاسر من "درع الفرات" وتركيا فشلت في الباب وقوات الأسد تتقدم

ومرة أخرى، مدَ الروس سلَما لمساعدة أردوغان على النزول عن الشجرة. إذ بدأ جيش النظام بالتقدم في السابع عشر من الشهر الجاري، ومنح الروس ضمانات للأتراك بأن قوات الأسد وحدها ستقاتل "داعش" في هذه المنطقة، وصولا إلى الباب، من دون أي مشاركة للوحدات الكردية، كما إن اتصال الكانتونين الكرديين لن يتحقق

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"هآرتس": تعثر "ترامب" لأنه لم يستفد من تجربة إسرائيل في الطرد الجماعي للفلسطينيين

رأت الكاتبة الإسرائيلية، عميره هاس، أن سبب تعثر أمر إجراءات دونالد ترامب في الطرد بسيط: لم يتشاور مع إسرائيل حول كيفية منع الدخول دون إثارة سهام العالم ضده. واكتفت بالحديث عن نوعين فقط من الطرد من أنواع كثيرة تميز بها الإسرائيليون: طرد الفلسطينيين مواليد القدس، وطرد سكان الضفة الغربية من منازلهم

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"بوليتيكو": يتعامى حكام العرب عن تعصب ترامب ضد المسلمين ويصطفون للحديث معه

وقال الكاتب إن قادة العرب السنة سعداء أيضا بحديث ترامب الشرس عن القضاء على التطرف الإسلامي، الذي يرون فيه تهديدا لسيطرتهم. وهم يرحبون، خاصة، بالتقارير التي تشير إلى أن ترامب قد يصنف جماعة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية

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"متلازمة ستوكهولم": لماذا يدافع بعض الشعب عن حاكمه القمعي؟

في الأنظمة القمعية، حيث لا تستمد السلطة شرعيتها من اختيار الشعب، تصبح وسيلة الحكم القمعية ضاغطة على أفراد المجتمع ولمدة طويلة إلى أن يطور خلالها الشعب علاقة خوف من النظام، فيصبح المجتمع ضحية النظام، ويدرك النظام هذه الحالة مع الوقت، فيتقن لعبة ابتزاز المجتمع. فيعتاد الشعب على القمع والذل إلى درجة

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تقارير إخبارية

"بوليتيكو": يتعامى حكام العرب عن تعصب ترامب ضد المسلمين ويصطفون للحديث معه

وقال الكاتب إن قادة العرب السنة سعداء أيضا بحديث ترامب الشرس عن القضاء على التطرف الإسلامي، الذي يرون فيه تهديدا لسيطرتهم. وهم يرحبون، خاصة، بالتقارير التي تشير إلى أن ترامب قد يصنف جماعة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية

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قوات خاصة إماراتية شاركت في المجزرة الأمريكية في البيضاء باليمن

قوات خاصة إماراتية شاركت في المجزرة الأمريكية في البيضاء باليمن

كيف أصبح العنصري المتطرف

كيف أصبح العنصري المتطرف "ستيف بانون" القوة المركزية في إدارة ترامب؟

مصدر سعودي لرويترز:

مصدر سعودي لرويترز: "أتوقع أن تشهد فترة ترامب علاقات تاريخية بين أمريكا والمملكة"

جماهير من الأمريكيين ترفض سياسات ترامب ضد المسلمين وقضاة يتمردون على قراره

جماهير من الأمريكيين ترفض سياسات ترامب ضد المسلمين وقضاة يتمردون على قراره

الانقلاب العسكري في مصر

    استبشروا بقدومه: القادة العرب يتوقعون دفعة قوية من

    استبشروا بقدومه: القادة العرب يتوقعون دفعة قوية من "ترامب"

    مع توقع إرسال السيسي لقوات عسكرية دعما للأسد: 18 طياراً مصريا ينضمون إلى قاعدة حماه

    مع توقع إرسال السيسي لقوات عسكرية دعما للأسد: 18 طياراً مصريا ينضمون إلى قاعدة حماه

    جنرال مصري لزائر أمريكي:

    جنرال مصري لزائر أمريكي: "أريد أن أكون في مجلس وزراء ترامب"

    الحديث عن ثورة في مصر هو نوع من إعادة إنتاج

    الحديث عن ثورة في مصر هو نوع من إعادة إنتاج

    "مرجعية" الثورات المضادة تحت رعاية "صبيَ" بوتين

    وجهة نظر: لما لا يتحول الإخوان إلى جماعة خدمة؟

    وجهة نظر: لما لا يتحول الإخوان إلى جماعة خدمة؟

    بعد يوم واحد من زيارة شكري: غارات إسرائيلية على مواقع

    بعد يوم واحد من زيارة شكري: غارات إسرائيلية على مواقع "جهاديين" داخل سيناء

    "إنجاز" دبلوماسي إسرائيلي كبير: "سد إثيوبيا" عجَل في زيارة شكري

    ما وراء ضيافة السعودية للقرضاوي والغنوشي؟

    ما وراء ضيافة السعودية للقرضاوي والغنوشي؟

    رواية د.محسوب عن الساعات الأخيرة قبل الانقلاب: عندما رفض الإخوان تسليم السلطة إلى العسكر

    رواية د.محسوب عن الساعات الأخيرة قبل الانقلاب: عندما رفض الإخوان تسليم السلطة إلى العسكر

    بدعم من القاهرة وأبو ظبي: موسكو ترغب في إنشاء كيان جديد للمعارضة السورية؟

    بدعم من القاهرة وأبو ظبي: موسكو ترغب في إنشاء كيان جديد للمعارضة السورية؟

    كاتب إسرائيلي يدعو للتعلم من السيسي كيفية

    كاتب إسرائيلي يدعو للتعلم من السيسي كيفية "تطهير" المناهج وقمع المدارس العربية

    المختارات

    مناورات أمريكية بريطانية في الخليج: هل يُستدرج "الحرس الثوري" لمواجهة بحرية؟

    مناورات أمريكية بريطانية في الخليج: هل يُستدرج

    وعشية المناورات، أوردت صحيفة "التايمس" أن قادة في البحرية البريطانية تلقوا تحذيرات من أن المناورات المشتركة يمكن أن تكون هدفاً لجهود إيران المستمرة لاختبار تصميم الإدارة الأميركية الجديدة. ولم تستبعد مصادر دفاعية خليجية في حديث للصحيفة البريطانية إطلاق الحرس الثوري الإيراني "الباسدران" مواجهة بحرية،

    المزيد >>

    حوار العصر

      تشومسكي: دونالد ترامب يُسرع بالولايات المتحدة نحو الهاوية

      من المرجح أن قدوم ترامب سيجلب المضرة أو حتى الأسوأ. لكن من المفهوم أن ذلك لن يتضح جليا في مرأى أناس معزولين عن بعضهم البعض، في مجتمع تنعدم فيه المؤسسات الجمعوية [مثل النقابات] التي تتولى أمر التثقيف والتنظيم؛ ذلك هو الفرق الجوهري الكامن بين معنى اليأس اليوم والمواقف المشجعة عموما للعمال

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      مستشار سابق لأوباما: لا يمكن لأمريكا فك ارتباطها بمنطقة "الشرق الأوسط"

      وعليه، يتفهم شكوك الرئيس أوباما حول ما يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط. فالمنطقة تمر بتحولات مهمة لا يد لأمريكا في الكثير منها "فنحن لم نبدأ الربيع العربي". والمفارقة هي أن ثورات الربيع وتغيير الأنظمة كانت أجندة بوش وليست أوباما "ولم تكن سياسة الولايات المتحدة ولكن الرئيس قرر دعمها"

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      "ليندزي جراهام" في استجواب عاصف في الكونغرس: لقد سلمتم سوريا لروسيا وإيران

      لذا، دعني أنهي هذا: إذا كنت أنا الأسد، فهذا يوم جيد بالنسبة لي، لأن الحكومة الأمريكية قالت، دون أن تصرح، إنها لن تقاتل لاستبدالي. وإنه حقا يوم جيد أيضا بالنسبة للروس، الإيرانيين وحزب الله..لأن رجلهم لا يواجه تهديدا عسكريا جديا. ما فعلتم، يا سادة، توافقا مع الرئيس، أنكم سلمتم سوريا لروسيا وإيران.

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      قائد جيش اليرموك "بشار الزعبي": جاهزون لدخول دمشق وحمايتها بعد دحر الأسد

      سندخل دمشق قريباً، فلم يعد الأسد يحتمل صبر الثوار وشدة بأسهم، وعند اندحاره أو انسحابه، سنقوم بتعويض الجيش في حماية المدنيين والمؤسسات الرسمية والمنشآت العامة والمصارف والطرق العامة وتسيير أمور المواطنين، بانتظار وصول الجسم السياسي ليقوم بعمله، لن تتوقف عند هذه الحد بل سنقوم بأعمال

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      "فورين بوليسي": هل انتهى بشار الأسد حقا هذه المرة؟

      جوشوا لانديس: إن نهايته ليست قريبة. لكن الخسائر في إدلب وجسر الشغور تظهر مدى قوة وتنظيم المجموعات الثورية، وهذا ما يثير، بالتأكيد، قلق جمهور الأسد. فريد هوف: ليس هناك شك في أن جيشه الآن متعب، مستنزف وفاقد للروح المعنوية. العمود الفقري للجيش –الطائفة العلوية- ملًت من التضحية بأبنائها من أجل بقاء

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      المالكي يخطط للعودة إلى الحكم على ظهر ميلشيات الحشد الشعبي

      رغم أن المالكي اضطر للتنحي كرئيس للوزراء في سبتمبر الماضي، إلا أن وضعه الحاليَ أبعد ما يكون عن المنفى السياسي، فهو واحد من نواب الرئيس، ولا يزال الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية. ولعل الأهم من ذلك، أن المالكي عزز علاقاته مع إيران والميليشيات الشيعية القوية التي ظهرت كرد فعل على توسع تنظيم الدولة

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      "صنداي تايمز" تحاور الزائر الألماني لـ"أرض الخلافة": ما لم يفهمه الغرب عن "داعش"

      وأوضح "تودنهوفر" أن لم "يفهمه الغرب بشكل مناسب أن الدولة أنشأ دولة". إذ "السيارات تحمل لوحة الدولة والشرطة يضعون شارتها على ملابسهم بل وهناك نظام خدمة اجتماعية للفقراء، فقد بنوا دولة في ستة أشهر فقط". ووصف الحياة في الدولة بأنها تشبه العيش في ظل نظام ديكتاتوري "وهي عادية أكثر مما توقعت"

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      د. عزمي بشارة: لهذا تقدمت تجربة تونس وتعثرت الثورة المصرية

      القول بأن الثورات بدأت في تونس ودُفنت فيها كلام مُبالغ فيه جدا، فالثورات العربية أصلا لم تُدفن في أي بلد عربي، فهذه عملية تغيير مستمرة، مرتبطة بالأوضاع السياسية والاجتماعية ومدى النضج عند القوى السياسية العربية أن تحول إلى موجة ثورية أولى، وأن لا تكون ثورة لها بداية ونهاية، هي موجة فتحت الطريق نحو

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      مع السياسي اليمني عبد الكريم الارياني: الحوثيون هدموا الدولة ليتحكموا في قرارها اليوم

      الوضع الحاليَ شاذ بكل ما في الكلمة من معنى، وذلك لأن هناك دولة بهياكلها ووزاراتها ومؤسساتها، ولكنها لا تحكم.. وهناك فئة سياسية جديدة على المسرح هي التي "تتحكم".. وكيف نفهم الدولة؟ هل الدولة تخضع لحركة.. أم كل الأحزاب السياسية تخضع لأسس الدولة ولا تخضع لطغيان الدولة.. فإذا كان قد مورس عليهم في الماضي

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      حمادي الجبالي: خطأ النهضة أنها سلمت بما يحدث من حولها ومكنت طرفا واحدا من الهيمنة

      أتفهم موقف الحياد الذي تبنته الحركة انطلاقا من تجربة الإخوان ومرسي، وأن التوازنات العالمية لا تسمح بـ"الإسلام السياسي"، وقلت لهم يجب أن لا نهيمن أو نخيف، يجب التحول التدريجي مع تفادي الأخطاء، لكن أن تنتقل من الأقصى إلى الأقصى بدعوى رفض الهيمنة ومنحها للآخر، فهو غير مقبول وقد يكون الطرف الآخر أكثر

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      حفتر يعترف بتلقي دعم عسكري من الجزائر، السعودية، الإمارات ومصر

      في حواره مع الصحيفة الإيطالية "إلكورييري ديلا سيرا"، أقر الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بأنه يتلقى دعما عسكريا من أربعة دول عربية، هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى كل من مصر والجزائر. اعتراف حفتر بتلقيه الأسلحة من هذه الدول العربية، جاء في سياق الحوار الذي

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      ثوار السنة وداعش، رغم اختلافهم الفكري، سيزحفون إلى بغداد إذا رفض المالكي التنحي

      وتساءل مستنكرا في رده على المالكي، الذي اختزل الثورة في داعش: هل من الممكن أن يتمكن بضع مئات من جهاديي داعش من السيطرة الكلية على الموصل". وأوضح قائلا: "لا، جميع القبائل السنية خرجت ضد المالكي. وهناك مجموعات من جيش صدام سابقا وبعثيين وعلماء خرجوا جميعا بسبب القمع الذي عانيناه منه".

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